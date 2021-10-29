Хабаровск, 29 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Арбитражный суд Хабаровска определил, что застройщиком трёх жилых домов будет фонд Хабаровского края по защите дольщиков.

Khabarovskadm.ru Хабаровск

Читайте также: В Чувашии нашли подрядчика для достройки жилищного комплекса⠀

«Сделан ещё один шаг для завершения строительства долгостроев «Диалог» в Хабаровске.

Нам удалось договориться о выделении финансирования из федерального фонда защиты прав обманутых дольщиков. Сумма — 1,78 млрд рублей. Ещё 285 млн рублей выделяем из бюджета региона.⠀

Дальше надо оформить переход прав на земельные участки и объекты в краевой фонд, скорректировать проектную документацию. На это у специалистов срок до середины января 2022 года», — написал в соцсетях губернатор Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии нашли застройщика, который будет достраивать проблемные дома в Новочебоксарске.