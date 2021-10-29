Москва, 29 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Чтобы не допустить чрезмерного роста тарифов на электроэнергию, власти РФ должны проводить гибкую политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила заведующая кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ электроэнергия может подорожать больше чем на 25%.

Kate Ter Haar Электроэнергия

«Наша страна располагает всеми необходимыми видами ресурсов, чтобы в полной мере обеспечивать спрос на электроэнергию, — сказала Панасенко. — Но экономическая модель развития учитывает и ежегодные темпы инфляции (только на 2021 год по прогнозу Центрального банка России они составят около 7,4−7,9%, а в 2022 году — 4−4,5%), и меры государства по сдерживанию роста цен на электроэнергию».

Как полагает Панасенко, в перспективе, чтобы не допустить чрезмерного роста, необходимо продолжать гибкую государственную политику по их регулированию с акцентом не только на данную социальную функцию, но и на снижение углеродоемкости.

«Тарифы на электроэнергию регулируются в пределах уровня инфляции и не превышают его. К примеру, уровень роста стоимости услуг по снабжению населения в октябре 2021 года к декабрю 2020 года составил 4,41%. В некоторой степени это будет компенсировано индексацией пенсий и заработной платы в бюджетной сфере», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к 2050 году ожидается рост цен на электроэнергию на 26%.