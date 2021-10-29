Феодосия, Крым, 29 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Отставку с поста главы администрации курортного крымского города Феодосии Сергея Бовтуненко приняли депутаты Феодосийского горсовета 29 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж Феодосии

Исполняющим обязанности главы администрации Феодосии назначена первый заместитель главы администрации Феодосии Светлана Дорош, уточняет «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Бовтуненко написал заявление об увольнении с должности главы администрации Феодосии 26 октября после встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Бовтуненко руководил администрацией города-курорта с 2019 года.