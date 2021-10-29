Москва, 29 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Турцию в январе-сентябре 2021 года посетили 3,46 млн российских туристов. Это на 41,4% меньше, чем в аналогичный период до пандемии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Toursfera.ru Турция

По данным Минтуризма Турции, за девять месяцев поток интуристов в страну составил 17 млн 584 тс. 224 человека, что на 86% больше, чем в январе-сентябре 2020 года и на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Каждый пятый иностранный турист в 2021 году приехал в Турцию из России (3 млн 456 тыс. 859 человек 19,65% от всего турпотока). На втором месте — Германия (2 млн 268 тыс. 773 туриста, 12,9%,), на третьем — Украина (1 млн 753 тыс. 853, 9,97%).

Как сообщало ИА REGNUM, до 350 тыс. рублей выросла цена билетов на авиарейсы в турецкую Анталью.

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