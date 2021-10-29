Игра GTA: San Andreas выйдет на шлемах виртуальной реальности
Вашингтон, 29 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Популярная видеоигра GTA: San Andreas получит особую версию для гарнитур виртуальной реальности Oculus Quest 2. Об этом 28 октября сообщает издание Eurogamer.
Компьютерная игра GTA San Andreas
По словам представителей Facebook, проект «находится в разработке уже много лет». Дополнительные подробности о новой VR-версии пока не сообщаются.
Напомним также, что 11 ноября 2021 года на PC и консолях выйдет сборник обновлённых игр из серии GTA. В него войдут GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.