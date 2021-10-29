Москва, 29 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 22 ноября 2021 года начнёт рассматривать иск банка «Платина», лишившегося лицензии в сентябре 2021 года, и его акционеров-юрлиц. Ответчиком в деле выступает Центробанк России, а в споре речь идёт о признании недействительным приказа об отзыве лицензии, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Исковое заявление от банка, компаний «Гран», «Энергия» и «Капитал», за которыми стоят Андрей и МарияГрибовы. Третьим лицом в суд приглашена Федеральная служба по финансовому мониторингу. В иске речь идёт «о признании недействительным приказа от 17.09.2021 года №ОД-1938», которым у «Платины» отозвали лицензию, и приказа №ОД-1939, которым банку была назначена временная администрация «до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства» или же до дня вступления в силу вердикта о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации для столичного банка была выбрана Ирина Шагова — руководитель одного из отделов управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Напомним, ранее глава банка Андрей Грибов подал к ЦБ РФ иск о защите чести и достоинства, оценив попрание оных в 1 млрд рублей. Мещанский суд Москвы пока дело не принял, оставив его без движения из-за недочётов. Грибова не устроили причины, указанные в пресс-релизе об отзыве лицензии, в частности, обвинения в непрозрачных операциях и расчётах с нелегальными онлайн-казино.

Лицензии банк лишился 17 сентября 2021 года, будучи на 246-м месте в банковской системе России. Размер страховой ответственности оценили на 107 млн рублей. ООО КБ «Платина» среди прочих услуг проводил расчёты по платёжной системе «КиберПлат» (CyberPlat).