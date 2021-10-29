Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В больнице Петербурга находится один из 16 пострадавших при столкновении двух трамваев 28 октября во Фрунзенском районе города. Об этом 29 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Vk.com/spb_today Трамваи после ДТП (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Напомним, ДТП произошло 28 октября около 09:45 мск на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. В результате попутного столкновения пострадали 16 пассажиров, которые были госпитализированы с травмами средней степени тяжести: двое — в Мариинскую больницу, семь — в НИИ скорой помощи, еще семь — в городскую больницу №26.

«В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе продолжает лечение один человек. Из больницы №26 и Мариинской больницы всех отпустили», — уточнили в комздраве.

Отметим, ранее ГУП «Горэлектротранс» сообщал, что со своей стороны окажет помощь и необходимое содействие пострадавшим. Добавим, что ответственность перевозчика застрахована.