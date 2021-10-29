Москва, 29 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. По итогам 2021 года реальная инфляция в России будет высокой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Любовь Чайковская. Так она прокомментировала прогнозы Банка России о том, что к концу 2021 года инфляция в РФ окажется на уровне 7,4−7,9%.

Picserver.org Инфляция

«Можно согласиться с прогнозом ЦБ о том, что реальная инфляция будет высокой и будет определяться значениями в диапазоне 7−8%. Уже сейчас наблюдаемая на потребительских рынках инфляция показывает высокий темп роста. За оставшийся до конца года период вряд ли удастся замедлить указанный тренд, — сказала Чайковская. — Ускорение инфляции — системный процесс. Но в числе ключевых факторов следует указать явный разгон цен на потребительских рынках (в первую очередь продовольственных); отчасти искусственное накачивание экономики деньгами в целях преодоления пандемийного кризиса и поддержки населения; традиционное завершение бюджетного цикла в конце годового периода, когда спешно осваиваются заявленные, но ещё не использованные бюджетные лимиты».

При этом она подчеркнула, что нынешняя инфляция вызвана не только монетарными причинами.

«Между тем средства борьбы [с инфляцией] у ЦБ всегда монетарные», — сказала Чайковская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что политика Банка России создает помехи для развития производства и сферы услуг.