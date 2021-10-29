Ярослав Чингаев,
29 октября 2021, 11:52 — REGNUM С 28 октября по 7 ноября в Москве введены ограничения. Пожилые люди, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями должны находиться дома. Волонтёры начали доставлять продукты, медикаменты и товары первой необходимости этим людям.
В Москве открылся штаб Всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ на базе Ресурсного центра «Мосволонтер». В штабе работает ситуационный центр, в котором операторы принимают заявки от граждан. В штаб могут обратиться и те, кто хочет стать волонтёром. Любой гражданин с 18 по 59 лет, имеющий QR-код и не имеющий симптомов ОРВИ, — основные требования к волонтерам. В штабе проходит обучение и инструктаж. После этого волонтеры подписывают договора, получают бейджи, униформу и средства индивидуальной защиты.
Открытие штаба в Москве. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Инструктаж волонтеров. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Заполнение анкеты волонтером. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Инструктаж волонтеров. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Заполнение анкеты волонтером. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В открытии штаба принял участие председатель комитета по молодежной политике Государственной думы и соорганизатор акции МЫВМЕСТЕ Артём Метелев.
Депутат Государственной думы Артем Метелев участвует в акции. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной думы Артем Метелев участвует в акции. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Волонтер получает форму и средства индивидуальной защиты. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подписи в журналах учета. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подписи в журналах учета. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ситуационный центр по обработке заявок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ресурсный центр Мосволонтер. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ситуационный центр по обработке заявок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
После получения заявки волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова отправились закупать необходимое. По правилам, в заказе не может быть алкогольной и табачной продукции. Но любые хозяйственные вещи первой необходимости волонтёры закупят. В этот раз бабушка вместе с продуктами заказала миски, щетки, порошки. Напрямую из магазина волонтеры корректируют заказ по телефону, а в конце сверяют весь список и сумму заказа.
Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова изучают список покупок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александр и Анна в магазине. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пожилые люди заказывают не только продовольственные товары, но и хозяйственные. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Анна выбирает помидоры. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александр и Анна в магазине. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Корректировка заказа сразу в магазине по телефону. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Проверка срока годности продуктов. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Корзина закуплена. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Окончательная сверка заказа по телефону. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
После этого волонтёры едут домой к бабушке. Они обязательно должны быть в форме, с бейджиком, на котором официальная печать. Для безопасности волонтёры должны знать уникальный код заказа и сообщить его, если попросят. Пожилые люди многого опасаются, поэтому волонтёры должны быть готовы ко всему. Заказ нужно поставить на пол, чтобы не было контакта рук.
Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У подъезда. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Проверка в лифте, хорошо ли выглядим. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александр ставит заказ на пол. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Благодарная пенсионерка и волонтеры. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Бабушка работой волонтеров Анны и Александра была очень довольна, что даже запросила адрес электронной почты штаба. Она собирается отправить благодарность за работу волонтеров.