29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 11:52 — REGNUM С 28 октября по 7 ноября в Москве введены ограничения. Пожилые люди, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями должны находиться дома. Волонтёры начали доставлять продукты, медикаменты и товары первой необходимости этим людям.

В Москве открылся штаб Всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ на базе Ресурсного центра «Мосволонтер». В штабе работает ситуационный центр, в котором операторы принимают заявки от граждан. В штаб могут обратиться и те, кто хочет стать волонтёром. Любой гражданин с 18 по 59 лет, имеющий QR-код и не имеющий симптомов ОРВИ, — основные требования к волонтерам. В штабе проходит обучение и инструктаж. После этого волонтеры подписывают договора, получают бейджи, униформу и средства индивидуальной защиты.

Открытие штаба в Москве. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Инструктаж волонтеров. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заполнение анкеты волонтером. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Инструктаж волонтеров. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заполнение анкеты волонтером. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В открытии штаба принял участие председатель комитета по молодежной политике Государственной думы и соорганизатор акции МЫВМЕСТЕ Артём Метелев.

Депутат Государственной думы Артем Метелев участвует в акции. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Депутат Государственной думы Артем Метелев участвует в акции. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Волонтер получает форму и средства индивидуальной защиты. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подписи в журналах учета. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подписи в журналах учета. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ситуационный центр по обработке заявок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ресурсный центр Мосволонтер. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Ситуационный центр по обработке заявок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

После получения заявки волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова отправились закупать необходимое. По правилам, в заказе не может быть алкогольной и табачной продукции. Но любые хозяйственные вещи первой необходимости волонтёры закупят. В этот раз бабушка вместе с продуктами заказала миски, щетки, порошки. Напрямую из магазина волонтеры корректируют заказ по телефону, а в конце сверяют весь список и сумму заказа.

Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова изучают список покупок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Александр и Анна в магазине. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пожилые люди заказывают не только продовольственные товары, но и хозяйственные. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Анна выбирает помидоры. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Александр и Анна в магазине. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Корректировка заказа сразу в магазине по телефону. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Проверка срока годности продуктов. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Корзина закуплена. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Окончательная сверка заказа по телефону. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

После этого волонтёры едут домой к бабушке. Они обязательно должны быть в форме, с бейджиком, на котором официальная печать. Для безопасности волонтёры должны знать уникальный код заказа и сообщить его, если попросят. Пожилые люди многого опасаются, поэтому волонтёры должны быть готовы ко всему. Заказ нужно поставить на пол, чтобы не было контакта рук.

Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У подъезда. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Проверка в лифте, хорошо ли выглядим. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Александр ставит заказ на пол. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Благодарная пенсионерка и волонтеры. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бабушка работой волонтеров Анны и Александра была очень довольна, что даже запросила адрес электронной почты штаба. Она собирается отправить благодарность за работу волонтеров.