Томск, , 10:57 — REGNUM Респираторный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 открыли 29 октября на базе больницы скорой медицинской помощи Томска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области, решение принято оперштабом из-за роста заболеваемости.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

По словам замгубернатора Алёны Левко, в госпитализации нуждается большая доля инфицированных коронавирусом. К настоящему времени коечный фонд в ковидных госпиталях региона достигает почти 3,1 тыс., из которых занято 80%.

«Госпиталь рассчитан на 180 коек. Медучреждение обеспечено всем необходимым оборудованием, в том числе компьютерным томографом, аппаратами ИВЛ. Все койки обеспечены кислородом», — отметили в правительстве.

Плановую помощь пациентам травматологического и нейрохирургического профилей будут оказывать в областной клинической больнице.

Добавим, что Томская БСМП выполняла роль ковидного стационара с октября 2020 по апрель 2021 года.