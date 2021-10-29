Уфа, 29 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Начальника караула пожарно-спасательной части обвинили в халатности, в результате которой пострадали два малолетних ребенка, один из которых впоследствии скончался в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Горящая бочка

По версии следствия, днем 17 августа текущего года, обвиняемый с подчиненными прибыл на место пожара в селе Акъяр. В ходе тушения пожара в гараже огнеборцы под руководством фигуранта уголовного дела из гаража извлекли металлическую бочку с легковоспламеняющимся веществом.

В материалах дела указано, что после ликвидации возгорания эту бочку оставили на улице без присмотра, при этом не были приняты меры к недопущению ее возгорания. Вечером этого же дня содержимое в бочке загорелось, в результате находящиеся рядом двое шестилетних детей получили термические ожоги 90% и 45−50% поверхности тела. Их срочно доставили в больницу. Через шесть дней ребенок с термическим ожогом 90% поверхности тела умер в медучреждении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

«В настоящее время обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, предъявлено начальнику караула пожарно-спасательной части по охране с. Акъяр Хайбуллинского района Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.