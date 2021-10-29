Берлин, , 11:21 — REGNUM Вертолёт с одним из основателей американской IТ-компании Augustus Intelligence Вольфгангом Хауптом, разбившийся на юго-западе Германии, мог быть взорван. Об этом сообщает 29 октября журнал Focus со ссылкой на собственные источники.

Вертолёт Robinson R44 Bob Adams

Следователи не исключают, что 34-летнего бизнесмена таким образом убили. Незадолго до трагедии Хаупту угрожали, в том числе во время телефонного разговора. Это был неизвестный с арабским акцентом.

По одной из версий, на борту вертолёта произошёл умышленный взрыв. Обломки на месте крушения находились в сотнях метров друг от друга, как и тела троих пассажиров. Перед падением вертолёта в этой местности слышали очень громкий хлопок.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Robinson R44 с тремя пассажирами разбился в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии 17 октября. Погибли соучредитель Augustus Intelligence, глава компании по утилизации отходов и его 18-летний сын.

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