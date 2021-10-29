Ростов-на-Дону, 29 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Ростовской области развернут две крупные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка в Марьино

Торги состоятся в Азове (улица Привокзальная) и Новочеркасске (проспект Платовский). Для фермеров места на ярмарке будут предоставлены бесплатно. В остальных муниципальных образованиях будут организованы локальные ярмарки.

Цены на продукцию, как ожидается, будут ниже рыночных на 10−15%.