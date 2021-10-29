Сеул, 29 октября 2021, 10:54 — REGNUM КНДР вновь запустила экспериментальный ядерный реактор в ядерном центре в Йонбёне, расположенном в провинции Пхёнан-Пукто. Об этом 28 октября сообщило The Korea Herald со ссылкой на данные Национальной службы разведки Южной Кореи.
По данным южнокорейской разведки, установки реактора по переработке отработанного ядерного топлива работали с февраля по июль 2021 года.
По мнению представителей Национальной службы разведки, деятельность реактора направлена на получение оружейного плутония.
Напомним, что в августе текущего года международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило доклад, в котором говорилось о том, что КНДР, вероятно, возобновила производство плутония.
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