Сеул, 29 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. КНДР вновь запустила экспериментальный ядерный реактор в ядерном центре в Йонбёне, расположенном в провинции Пхёнан-Пукто. Об этом 28 октября сообщило The Korea Herald со ссылкой на данные Национальной службы разведки Южной Кореи.

Keith Luse, Senior Professional Staff Member, U.S. Senate Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне. КНДР

По данным южнокорейской разведки, установки реактора по переработке отработанного ядерного топлива работали с февраля по июль 2021 года.

По мнению представителей Национальной службы разведки, деятельность реактора направлена на получение оружейного плутония.

Напомним, что в августе текущего года международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило доклад, в котором говорилось о том, что КНДР, вероятно, возобновила производство плутония.

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