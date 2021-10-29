Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Исполнитель и бывший участник группы One Direction Зейн Малик высказался относительно обвинений в свой адрес со стороны Иоланды Хадид, матери модели и его возлюбленной Джиджи Хадид. Об этом 29 октября пишет издание BuzzFeed.

Зейн Малик Скриншот с YouTube

«Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде Хадид», — заявил певец. «Ради своей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо подробности и надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и перейдет к решению этих семейных проблем в частном порядке», — добавил он.

Ранее американское издание TMZ сообщило о том, что Зейн Малик ударил Иоланду Хадид. По словам источника СМИ, мать модели планирует подать заявление в полицию по факту домашнего насилия.

ИА REGNUM напоминает, что Джиджи Хадид состоит в отношениях с Зейном Маликом с 2015 года. У пары в 2020 году родилась дочь.

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