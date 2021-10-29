Вашингтон, 29 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Исполнитель и бывший участник группы One Direction Зейн Малик высказался относительно обвинений в свой адрес со стороны Иоланды Хадид, матери модели и его возлюбленной Джиджи Хадид. Об этом 29 октября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Зейн Малик

«Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде Хадид», — заявил певец. «Ради своей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо подробности и надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и перейдет к решению этих семейных проблем в частном порядке», — добавил он.

Ранее американское издание TMZ сообщило о том, что Зейн Малик ударил Иоланду Хадид. По словам источника СМИ, мать модели планирует подать заявление в полицию по факту домашнего насилия.

ИА REGNUM напоминает, что Джиджи Хадид состоит в отношениях с Зейном Маликом с 2015 года. У пары в 2020 году родилась дочь.