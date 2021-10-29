Зеленодольский район, Татарстан, 29 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Подозреваемого, лишившего жизни пассажира на железнодорожной платформе в Татарии, установили благодаря кропотливой работе следствия и применению современных криминалистических технологий, спустя более 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

niekverlaan Убийство

Утром 22 ноября 2002 года в Зеленодольском районе Татарии на остановочной платформе Атлашкино обнаружили без признаков жизни жителя города Зеленодольска. На теле мужчины имелись ссадины, гематомы и проникающие колото-резаные ранения. Смерть мужчины, как показала экспертиза, носила криминальный характер. Оперативные мероприятия в 2002 году результатов не дали. Только спустя 19 лет удалось установить картину преступления.

Вечером в день смерти погибший со знакомым сели на станции Казань в электропоезд сообщением «Казань-Свияжск», чтобы доехать домой до остановочной платформы «Волга». Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в поезде возникла ссора, в результате чего они разошлись по разным вагонам. На остановочной платформе «Волга» свидетель вышел из электропоезда, но потерпевший на данной станции не вышел. Оказалось, что он проспал свою остановку и поздним вечером вышел на остановочной платформе Атлашкино. Подозреваемый также проспал свою станцию и вышел на той же остановочной платформе. Раздражение и злость, накопившиеся в поездке из-за того, что оба проспали нужную остановку, переросли в драку с поножовщиной. 22-летний подозреваемый нанес 50-летнему потерпевшему несколько ножевых ранений в различные части тела, а также похитил имеющиеся ценные вещи и скрылся.

После очередного допроса всех возможных свидетелей, один из них вспомнил, что на следующий день после убийства незнакомый мужчина пытался продать какие-то вещи. Это были брючный ремень и ботинки погибшего. Следователи установили мужчину-вахтовика, который в 2002 году проезжал в указанной электичке на работу, но не попал в поле зрения оперативников из-за алиби. Он также, как и другие пассажиры был опрошен. Мужчина рассказал тогда, что вышел из поезда раньше на «своей станции» и ничего подозрительного не заметил.

После сбора неопровержимых доказательств причастность мужчины к преступлению была установлена. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в октябре 2001 года 44-летний житель города Чебоксары выехал в Казань и не вернулся. Преступление длительное время оставалось нераскрытым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления четырех жителей города Казани, которые были задержаны.

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