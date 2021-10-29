Железногорск, Курская область, , 10:53 — REGNUM В Курской области МУП «Горводоканал» города Железногорска оштрафовали за нарушения при эксплуатации очистных сооружений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Сточные воды Pixabay.com

В ходе проверки специалисты отобрали пробы компонентов природной среды и выявили ряд нарушений. Предприятие сбрасывало сточные воды в реку Речица с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ. Анализы выявили превышение нормативов, установленных разрешением на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух: по аммиаку — в 11,6 раза, по формальдегиду — в три раза.

Также предприятие нарушало законодательство по обращению с отходами производства и потребления: на необорудованных площадках складировался металлолом, а также железобетонные, древесные и другие виды отходов.

За нарушения юридическое и должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 472 тысяч рублей. Юридическому лицу МУП «Горводоканал» выдано предписание, согласно которому предприятие должно устранить выявленные нарушения.