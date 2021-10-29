Чита, , 10:53 — REGNUM В Забайкальском крае открывают три дополнительных пункта вакцинации от гриппа и COVID-19. Как сообщает 29 октября пресс-служба правительства региона, первый мобильный пункт будет работать в помещении торгового центра «Абсолют» в Чите, второй пункт начнёт свою работу 30 октября на территории торгового центра «Новосити». Ещё один пункт будет работать на территории центра «Абсолют» с 30 октября по 7 ноября включительно.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Здесь можно будет поставить прививку от гриппа, а также от коронавирусной инфекции», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 29 октября от коронавируса полностью привиты уже 349 836 человек (+2335 за последние сутки).

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