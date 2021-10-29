Киев, 29 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Украины Андрей Герус.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, поставки прекратятся с 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Верховной рады Людмила Буймистер заявил, что сферу энергетики Украины «убивает» импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

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