Джакарта, , 10:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поощряет партнерство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и России для защиты Индо-Тихоокеанского региона, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

Президент Индонезии считает, что Россия и АСЕАН имеют одинаковые интересы и стремления к созданию безопасного и процветающего региона.

Джоко Видодо отметил, что давнее партнерство России и АСЕАН является буфером для стабильности, безопасности и мира, в то время как соперничество в регионе обостряется.

Джоко Видодо «Россия-АСЕАН должна оставаться позитивной силой и буфером стабильности и мира в регионе»

По словам президента Индонезии, конкретное сотрудничество укрепит стратегическое доверие. Это будет основным вкладом России в поддержание стабильности, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии подчеркнул важность поддержания сотрудничества в секторе здравоохранения между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индией в борьбе с пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны АСЕАН и Индия намерены развивать связи в сфере здравоохранения