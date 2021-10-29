Индонезия поощряет сотрудничество России и АСЕАН для защиты региона
Джакарта, 29 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поощряет партнерство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и России для защиты Индо-Тихоокеанского региона, сообщает CNN Indonesia.
Президент Индонезии считает, что Россия и АСЕАН имеют одинаковые интересы и стремления к созданию безопасного и процветающего региона.
Джоко Видодо отметил, что давнее партнерство России и АСЕАН является буфером для стабильности, безопасности и мира, в то время как соперничество в регионе обостряется.
По словам президента Индонезии, конкретное сотрудничество укрепит стратегическое доверие. Это будет основным вкладом России в поддержание стабильности, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии подчеркнул важность поддержания сотрудничества в секторе здравоохранения между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индией в борьбе с пандемией.