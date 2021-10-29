Брянск, , 10:54 — REGNUM В Брянской области 29 октября установлен очередной рекорд — выявлено 479 новых носителей коронавируса, это на шесть больше значения предыдущих суток. Выписаны после лечения 306 пациентов, скончались от осложнений ещё 18 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 75 323 жителей. Выздоровели 67 937 человек. В целом в регионе проведено 939 238 исследований на коронавирус, в том числе 7839 тестов — проверены за последние стуки.

Осложнения, вызванные инфекцией, стали причиной смерти 1 843 пациентов.