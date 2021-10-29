Москва, , 10:49 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Крыму денежных средств на ликвидацию последствий летних паводков. Об этом 29 октября сообщает сайт правительства России.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Очередной транш будет направлен на капремонт зданий образовательных организаций. Как следует из текста распоряжения, на ремонт в 16 образовательных учреждениях будет направлено из резервного фонда правительства почти 124 млн 380 тыс. рублей.

Ранее республика получала финансирование на ремонт дорог, на выплаты жителям, лишившимся жилья, а также на восстановление инфраструктуры детского центра «Артек».