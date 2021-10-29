Москва, 29 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Крыму денежных средств на ликвидацию последствий летних паводков. Об этом 29 октября сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Очередной транш будет направлен на капремонт зданий образовательных организаций. Как следует из текста распоряжения, на ремонт в 16 образовательных учреждениях будет направлено из резервного фонда правительства почти 124 млн 380 тыс. рублей.

Ранее республика получала финансирование на ремонт дорог, на выплаты жителям, лишившимся жилья, а также на восстановление инфраструктуры детского центра «Артек».