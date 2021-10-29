Чебоксары, 29 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Новочебоксарске завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с участием такси, в котором погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 5 июля 2021 года по улице Винокурова в Новочебоксарске. По данным полиции, при выезде с придомовой территории водитель «Лады калины» повернул налево, не уступив идущей по главной дороге «Приоре». В ведомстве отмечают, что в результате из такси выпала 85-летняя пассажирка, скончавшаяся в реанимации от полученных травм.

«Таксист нарушил ряд правил дорожного движения, к тому же на «Калине» в летний период были установлены шины с шипами противоскольжения», — говорят в МВД по Чувашии.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Дело передано в суд в Новочебоксарске.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2021 года в Чебоксарах произошла авария с участием машины скорой помощи. В результате происшествия травмы получил фельдшер. Детали ДТП устанавливаются.

Подробнее:Скорая помощь попала в ДТП в Чебоксарах