Абакан, , 10:46 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 213 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в столице Абакане — 88 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Диагноз также подтвердился у жителей Черногорска, Саяногорска, Абазы, Усть-Абаканского, Алтайского, Аскизского и других районов. В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии, либо входили в числе контактных.

«1 факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, 6 — при самостоятельном обследовании, 8 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — добавили в правительстве.

Таким образом, всего за время пандемии в республике, по данным портала «Стопкоронавирус», выявили 43 132 случая инфицирования. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 35 422 пациента, умерли 1314 человек.