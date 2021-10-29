Рига, , 10:46 — REGNUM К одному году и двум месяцам тюрьмы приговорил оппозиционного латвийского журналиста Юрия Алексеева, который пишет на русском языке, Пардаугавский суд Риги. Об этом 29 октября сообщила адвокат журналиста Имма Янсоне.

За решеткой diegoattorney

«Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам реального лишения свободы, как и требовал прокурор», — приводит ее слова ТАСС.

Также она отметила, что защита запросит полное решение суда и будет его обжаловать, так как считает, что по этому делу нет доказательств. При этом Янсоне напомнила, что прокуратура Латвии обвиняла Алексеева по трем статьям уголовного закона республики — разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Отметим, в 2017 году Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала Юрия Алексеева, возбудив против него уголовное дело в связи с публикацией им комментариев, которые, по ее мнению, содержали разжигание национальной розни. После этого в ходе обысков спецслужбы нашли дома у журналиста патроны для пистолета, и также, как утверждало латвийское СГБ, содержащие детскую порнографию материалы на изъятых носителях информации.

При этом сам Алексеев опроверг все обвинения в его адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.