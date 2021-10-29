Рига, 29 октября 2021, 10:46 — REGNUM К одному году и двум месяцам тюрьмы приговорил оппозиционного латвийского журналиста Юрия Алексеева, который пишет на русском языке, Пардаугавский суд Риги. Об этом 29 октября сообщила адвокат журналиста Имма Янсоне.
«Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам реального лишения свободы, как и требовал прокурор», — приводит ее слова ТАСС.
Также она отметила, что защита запросит полное решение суда и будет его обжаловать, так как считает, что по этому делу нет доказательств. При этом Янсоне напомнила, что прокуратура Латвии обвиняла Алексеева по трем статьям уголовного закона республики — разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.
Отметим, в 2017 году Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала Юрия Алексеева, возбудив против него уголовное дело в связи с публикацией им комментариев, которые, по ее мнению, содержали разжигание национальной розни. После этого в ходе обысков спецслужбы нашли дома у журналиста патроны для пистолета, и также, как утверждало латвийское СГБ, содержащие детскую порнографию материалы на изъятых носителях информации.
При этом сам Алексеев опроверг все обвинения в его адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.