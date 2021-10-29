Курск, , 10:45 — REGNUM В Курской области ежедневно от коронавируса прививаются более шести тысяч человек. На этой неделе было зафиксировано максимальное количество привитых — 9 тыс. 327 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

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Первым компонентом вакцины привились 474 тыс. 213 человек — 66% от плана. Полностью завершили курс вакцинации 427 тыс. 628 курян. В регионе работают 173 мобильные прививочные бригады, которые проводят выездную вакцинацию на предприятиях, в торговых центрах, отдалённых сёлах и деревнях, а также прививают маломобильных граждан.

Комитет здравоохранения с 28 октября изменил график работы пунктов вакцинации в торговых центрах. В «Европе» на проспекте Хрущёва пункт вакцинации работает с 12:00 до 20:00, в Central Park — с 12:00 до 20:00, в «МегаГРИНН» — с 10:00 до 20:00. Пункты работают ежедневно и без выходных. Планируется открыть также пункт вакцинации в ТЦ «Европа» в городе Железногорске.