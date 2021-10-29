Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Блогер, который незаконно разместил на стене Военной галереи 1812 года в Зимнем дворце свой «портрет», публично извинился за «неудачную шутку». Официальное обращение Кирилл Смородин опубликовал 29 октября на своей странице в Instagram.

Instagram.com/smorodin.kir «Портрет» посетителя в Эрмитаже (цитата из Instagram)

«Я приношу свои публичные извинения музею Эрмитаж и всем сотрудникам за свою неудачную шутку. Никакого умысла в том, чтобы нанести вред или оскорбить кого-то, у меня не было», — пояснил Смородин.

Он уточнил, что является «фанатом» XIX века и относится с большим интересом и уважением к периоду войн с Наполеоном. Свою акцию он объяснил желанием хоть на секунду приблизиться к героической жизни тех, чьи портреты висят в галерее.

«Картина не является реальным портретом, это всего лишь фотошоп, а на ней изображена моя физиономия, так что единственный, кого я мог оскорбить — это самого себя. Картина была прикреплена на скотч, поэтому никаких отверстий или других вандальных действий я не предпринимал», — заявил блогер.

Молодой человек рассказал, что после того, как его поступок стал известен широкой общественности, он неоднократно выходил на связь с администрацией Эрмитажа, а также написал большое письмо с извинениями и объяснением ситуации директору музея Михаилу Пиотровскому.

«Предложил поработать волонтером или помочь организовать какую-нибудь выставку. Надеюсь на их понимание, — подытожил Смородин. — Друзья, никому не советую повторять такие действия. Всем, кто каким-либо образом оскорбился из-за данного инцидента, я приношу свои извинения и жму руку».

Напомним, ранее Эрмитаж обратился в прокуратуру Петербурга с просьбой провести проверку по факту действий Смородина в стенах музея.