Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Бывший солист группы One Direction Зейн Малик избил Иоланду Хадид, мать его возлюбленной, модели Джиджи Хадид. Об этом 28 октября сообщило издание TMZ, ссылаясь на свои источники.

Джиджи Хадид Скриншот с YouTube

По данным издания, инцидент произошёл ещё несколько дней назад во время ссоры Малика и Иоланды Хадид. Мать модели планирует обратиться в полицию по факту домашнего насилия.

ИА REGNUM напоминает, что Зейн Малик и Джиджи Хадид состоят в отношениях с 2015 года — они несколько раз сходились и расходились. В 2020 году у них родилась дочь.

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