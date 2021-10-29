Вашингтон, 29 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Бывший солист группы One Direction Зейн Малик избил Иоланду Хадид, мать его возлюбленной, модели Джиджи Хадид. Об этом 28 октября сообщило издание TMZ, ссылаясь на свои источники.

Скриншот с YouTube Джиджи Хадид

По данным издания, инцидент произошёл ещё несколько дней назад во время ссоры Малика и Иоланды Хадид. Мать модели планирует обратиться в полицию по факту домашнего насилия.

ИА REGNUM напоминает, что Зейн Малик и Джиджи Хадид состоят в отношениях с 2015 года — они несколько раз сходились и расходились. В 2020 году у них родилась дочь.