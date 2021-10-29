Москва, , 10:45 — REGNUM Попытки медведей развить нисходящую коррекцию цен на нефть от долгосрочных максимумов не увенчалась успехом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Нарушение целостности уровня $82 за баррель привлекло покупателей, которые вернули баррель Brent за пределы отметки $84. В этой зоне расположена 20-дневная скользящая средняя, которую предстоит превратить в поддержку по итогам дня и торговой недели.

Недавний откат фьючерсов ознаменовал собой частичное снятие перекупленности спекулятивного характера, а предлогом послужил отчет из США, отразивший неожиданный рост запасов сырой нефти на прошлой неделе.

Тот факт, что участники рынка оперативно выкупили просадку, повышает шансы на достижение семилетних максимумов на прорыве области $86,70 за баррель. Для реализации такого сценария котировкам, прежде всего, предстоит отвоевать уровень $85 после подтверждения пробоя упомянутой скользящей средней.

Тем временем разговоры о возобновлении переговоров по иранской ядерной сделке в следующем месяце несколько сдерживают порывы быков, однако пока этот фактор находится на заднем плане, а фокус внимания рынка смещается в сторону предстоящего заседания ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе.

Шансы на подтверждение консервативного подхода альянса к стратегии наращивания добычи велики, особенно после вчерашних комментариев главы минэнерго Алжира, который призвал не ускорять ослабление квот.

Иными словами, в перспективе ближайшей недели вероятность нового подъема Brent выше, нежели угроза коррекции, если, конечно, обойдется без потрясений в том числе со стороны Федрезерва США», — считает эксперт.

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