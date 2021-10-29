Москва, , 10:44 — REGNUM Бюджетные ассигнования в сумме 124 379,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации получит Республика Крым на капитальный ремонт зданий 16 образовательных организаций, пострадавших в период летних паводков. Это следует из распоряжения правительства России, опубликованном 29 октября.

Ялта, район Васильевка, после наводнения в июне 2021 года Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Выделить в 2021 году Минпросвещения России на предоставление в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Крым в целях оказания финансовой помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту 16 образовательных организаций, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым, бюджетные ассигнования в размере 124 379,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», — говорится в распоряжении за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее правительством уже были направлены средства на восстановление региона после паводков июня — августа 2021 года: 400 млн рублей было выделено на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков, ещё столько же получил детский центр «Артек» на восстановление инфраструктуры, повреждённой в результате паводков. Также были выделены средства на расчистку рек в Ялте и Бахчисарае, восстановление дорожной инфраструктуры.

Летом 2021 года, как сообщало ИА REGNUM, в Крыму из-за обильных ливней произошло сразу несколько наводнений. Больше всего пострадали Керчь и Ялта, также разрушения и жертвы были в Бахчисарайском районе. Тысячи жителей лишились жилья и имущества.