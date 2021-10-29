Москва, , 10:41 — REGNUM Сегодня, 29 октября, курс доллара к рублю несущественно поднимается в последний рабочий день недели и месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Есть вероятность, что текущая волатильная неделя закроется практически на одном уровне с её открытием — в районе 70,50 руб/доллар. Цена прошла и сильное снижение, штурмовав рубежи около 69 руб., и последующий возврат в область 71 руб.

Сегодня динамика вызвана некоторым укреплением доллара на мировом валютном рынке после падения накануне на слабых данных по ВВП США.

Но закрытие недели обычно означает завершение текущих позиций и откат цены после основного движения. Это происходит и с долларом, и с рублём.

Цена нефти нейтральна 29 октября, позиционируясь без заметных изменений чуть ниже $84 за баррель нефти марки Brent.

В течение дня на котировки могут повлиять данные по потребительской инфляции и деловой активности в США, по безработице и розничным продажам в сентябре в России.

Наиболее вероятная амплитуда движения котировок на сегодня составляет 70,10−70,80 руб/доллар», — считает эксперт.

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