Курган, , 10:41 — REGNUM В Курганской области для непривитых граждан с хроническими заболеваниями с 30 по 7 ноября вводится локдаун. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Гражданам, имеющим хронические заболевания, не вакцинированным и не переболевшим коронавирусом в течение последних шести месяцев, разрешается выходить из дома для обращения за медицинской помощью, следования до места (от места) проведения вакцинации от COVID-19, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, посещения судов, органов прокуратуры, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, а также выноса мусора.

Ограничения не касаются привитых от коронавируса граждан.