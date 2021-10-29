Канберра, 29 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В следующем году на территории Швейцарии откроется австралийское посольство. Об этом сообщила 29 октября министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн в своем посте в социальной сети Twitter.

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«Поскольку Австралия и Швейцария празднуют 60-летие начала дипломатических отношений, мы укрепляем наше стратегическое партнерство и расширяем сотрудничество», — написала Пейн.

К посту была также прикреплена запись обращения Пейн и главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса, в которой политики подчеркнули важность развития двусторонних отношений.

«Я рада сообщить, что Австралия с нетерпением ждет открытия посольства в Берне, Швейцария, в 2022 году», — отметила Пейн.