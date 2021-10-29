Анкара, , 10:42 — REGNUM Есть признаки того, что отношения между Ереваном и Анкарой нормализуются. Об этом 28 октября на телеканале CNN Turk заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Meghdad Madadi from Tasnim News Agency

«Из Армении поступили очень позитивные сигналы. Мы заявляли, что готовы к ответным шагам на позитивные решения Еревана», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что МИД Турции процесс нормализации отношений с Арменией согласовывает с Баку. Ранее он сообщил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, что Анкара ждёт сначала «положительного поворота» от Еревана в армяно-азербайджанских отношениях.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.

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