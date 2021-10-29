Анкара, 29 октября 2021, 10:42 — REGNUM Есть признаки того, что отношения между Ереваном и Анкарой нормализуются. Об этом 28 октября на телеканале CNN Turk заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Из Армении поступили очень позитивные сигналы. Мы заявляли, что готовы к ответным шагам на позитивные решения Еревана», — сказал Чавушоглу.
Он добавил, что МИД Турции процесс нормализации отношений с Арменией согласовывает с Баку. Ранее он сообщил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, что Анкара ждёт сначала «положительного поворота» от Еревана в армяно-азербайджанских отношениях.
Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.
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