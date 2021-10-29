Владимир, , 10:39 — REGNUM Во Владимирской области система здравоохранения работает с колоссальными нагрузками, эпидситуация остается тяжёлой, и показатели заболеваемости коронавирусом продолжают устанавливать антирекорды. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области развёрнуто 2315 ковидных коек — это максимальное количество за весь период пандемии. Из них 91% коек занят.

«Очень надеюсь, что в начале ноября мы сможем открыть койки для долечивания ковид-пациентов на базе Областного комплексного реабилитационного центра, более известного как санаторий «Заклязьменский», — прокомментировала Светлана Григорян.

Чтобы больше пациентов могли получить помощь, время работы поликлиник и отделений острых респираторных инфекций продлено до 20:00.