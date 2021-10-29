Самара, 29 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Свыше 45 млрд рублей намерены вложить в развитие моногородов резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в регионе режим ТОСЭР действует в моногородах Тольятти и Чапаевске. На этих территориях инвесторы получают льготы и поддержку со стороны руководства региона и создают рабочие места, осуществляя вклад в диверсификацию экономики моногородов.

Отмечается, что статус резидента этих территорий в настоящее время сохраняют 79 предприятий, которые намерены вложить в развитие моногородов свыше 45 млрд рублей, создать 11 тысяч рабочих мест.

В настоящее время инвесторы организовали 53 производства, направив на развитие своих проектов 20,7 млрд рублей. Благодаря этому жители Тольятти и Чапаевска получили свыше 6,7 тысяч рабочих мест. А в консолидированный областной бюджет инвесторы направили свыше 900 млн рублей налогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что уровень безработицы в Самарской области достиг допандемийного уровня.