Канберра, 29 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В настоящее время крупнейшие социальные сети сталкиваются с новым витком давления, направленного на то, чтобы заставить компании раскрывать имена анонимных пользователей, которые занимаются в сети троллингом. Свою лепту по деанонимизации троллей решил внести премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Об этом 29 октября сообщил новостной портал News.com.au.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

Так, со своей стороны премьер-министр Моррисон дал понять, что поднимет вопрос по деанонимизации троллей и лиц, занимающихся буллингом в сети, перед лидерами стран на саммите G20 в этом месяце.

«Мы должны привлекать к ответственности социальные сети. Они выступают в качестве издателей, а не просто предоставляют свои платформы … В частности, когда они позволяют людям анонимно заходить на свои платформы и публиковать свой гнусный мусор, будь то запугивание молодой девушки или преследование людей в интернете, или распространение клеветнических заявлений против людей, и они позволяют это делать анонимно и безнаказанно», — заявил Моррисон в ходе пресс-конференции.