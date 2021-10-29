Ульяновск, , 10:33 — REGNUM Житель Ульяновской области осуждён за аварию, в которой пострадали три школьницы. Он получил четыре года колонии, сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 21-летний безработный житель Карсунского района. Правоохранители установили, что 2 сентября 2020 года в посёлке Карсун при управлении автомобилем под наркотическим опьянением он превысил скорость и сбил на обочине трёх школьниц, которые возвращались домой после уроков.

В надзорном ведомстве отмечают, что пострадавшие после ДТП «длительное время провели» в больницах.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Фигуранту уголовного дела назначено четыре года колонии-поселения и взыскано 1,3 млн рублей в качестве морального вреда. Также на 2,5 года он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту аварии, в которой жертвами стали двое взрослых и один ребёнок.

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