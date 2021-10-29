Москва, 29 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Москва приняла участие в первом Всемирном саммите по будущему туризма. Об этом 29 октября заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Мероприятие проходило 26−27 октября в Барселоне в смешанном формате — онлайн и офлайн. В рамках него представители разных стран постарались сообща наметить вектор развития мировой туриндустрии как на ближайшее будущее, так и на долгосрочный период.

«Во всех странах сфера туризма столкнулась с колоссальными трудностями из-за пандемии. Москва оказала адресную финансовую поддержку отрасли — были введены гранты для оплаты налога на имущество, субсидии на покупку оборудования, компенсации процентов по кредитам и части затрат на коммунальные услуги. Одновременно вместе с другими регионами России мы развиваем национальный туристический сервис Russpass. Это тоже один из инструментов поддержки. Сегодня на Russpass доступно уже больше 3,3 тысячи предложений для путешественников», — сказала Сергунина.