Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области внесли изменения в бюджет на 2021 год. Согласно поправкам в главный финансовый документ региона, дефицит удалось сократить почти на 2 млрд рублей.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы констатируем увеличение доходной части областного бюджета. Растут собственные доходы. Это свидетельствует о том, что наша экономика работает, оправляется от тех ударов, которые получила в 2020 году в период ковидных ограничений. Сейчас мы анализируем, что произойдет в связи с ближайшими ограничениями на эти десять дней», — отметил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

С учётом принятых изменений, доходная часть областного бюджета на 2021 год составляет 234 млрд рублей, статья расходов предусматривает 249,5 млрд рублей. В частности, 2,4 млрд будет направлено на оказание медицинской помощи, в том числе пациентам с COVID-19, 1,4 млрд рублей — на расходы социальной сферы.

Дефицит бюджета Ростовской области 2021 года сокращён до 15,5 млрд рублей.