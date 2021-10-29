Ханты-Мансийск, , 10:30 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (70 случаев), сообщает 29 октября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Kurganobl.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 250 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 29 октября в Югре зарегистрирован 81 361 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 76 006 человек, 1325 пациентов с COVID-19 скончались (на девять человек больше, чем днём ранее).