Киев, 29 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. С предложением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому о введении в Вооруженных силах Украины (ВСУ) звания «рекрут» для иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, обратилось правительство страны. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба украинского минобороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Правительство поддержало изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства. Иностранцам и лицам без гражданства, поступившим на службу, не имея при этом званий, присваивается первоначальное звание «рекрут». Все дальнейшие звания таким военнослужащим смогут присваивать до «мастер-сержанта» и «главного мастер-сержанта», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается установить для проходящих службу лиц сержантского и старшинского составов следующие сроки выслуги в военном звании: младшего сержанта (старшины 2-й статьи) — один год, сержанта (старшины 1-й статьи) — два года; старшего сержанта, главного сержанта, штаб-сержанта, мастер-сержанта, старшего мастер-сержанта (главного старшины, главного корабельного старшины, штаб-старшины, мастер-старшины, старшего мастер-старшины) — три года. При этом также предлагается не устанавливать такие сроки выслуги для лиц в военном звании главного мастер-сержанта (главного мастер-старшины).

Также отмечается, что в ходе действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от одного до десяти лет, однако при этом не более чем до достижения предельного возраста для военной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что сферу энергетики Украины «убивает» импорт электроэнергии из России и Белоруссии.