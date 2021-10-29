Вашингтон, 29 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Власти США и союзных им стран раскритиковали Россию за якобы притеснение «независимых журналистов и СМИ» путём применения закона о СМИ-иноагентах. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Критику в адрес РФ поддержали ближайшие союзники Вашингтона по НАТО, в том числе Франция, Германия и Великобритания, а также Украина, Австралия и Новая Зеландия. «Участники коалиции по свободе СМИ» выразили глубокое беспокойство из-за «усиливающегося притеснения» независимых журналистов и СМИ российским правительством.

«Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека и обеспечить свободу СМИ и безопасность для журналистов», — говорится в заявлении.

Российский закон о СМИ-иноагентах авторы заявления упомянули в частности из-за «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), деятельность которого в России финансируют США. Они напомнили о штрафах в отношении московского бюро радиостанции и «угрозе его банкротства».

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