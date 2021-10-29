Уссурийск, Приморский край, 29 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В городе Уссурийске ликвидировали деятельность группы, участники которой подозреваются в организации и проведении азартных игр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе УМВД по Приморью.

Santeri Viinamäki За игровым автоматом

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Установлено, что приморцы с целью получения прибыли организовали незаконную игорную деятельность с использованием игрового оборудования и интернета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке Росгвардии ликвидированы четыре игорных клуба.

Задержаны пятеро жителей Уссурийска — трое мужчин и две женщины. Игровые клубы были тщательно законспирированы и работали в круглосуточном режиме. Пускали играть только проверенных клиентов.

В клубах и по местам жительства фигурантов изъяли более 100 единиц компьютерного оборудования, документы, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, носители информации, телефоны, банковские и сим-карты, а также более 500 тыс. рублей, полученных в результате противоправной деятельности.

За незаконную деятельность фигурантам грозит лишение свободы до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии задержаны двое местных жителей по подозрению в преступлении по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору»).