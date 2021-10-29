Джакарта, , 10:30 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует, что тропические штормы часто будут происходить в регионе Восточная Нуса-Тенггара в январе и феврале 2022 года, сообщает Kompas.

Наводнение в Индонезии (сс) Seika

«В январе-феврале 2022 года тропические штормы часто возникнут в регионе Восточная Нуса-Тенггара», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

В начале 2022 года ожидается увеличение количества осадков на большей части территории Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 потрясло провинцию Северный Сулавеси в Индонезии.

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